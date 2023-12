Alba aprova meia-entrada para profissionais da Educação | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta quarta-feira, 20, a concessão do direito à meia-entrada para todos os trabalhadores da área de Educação no estado.

A proposta, de autoria do deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), foi aprovada por unanimidade no plenário da Alba. Mas, para que tenha validade, o projeto de lei ainda terá que ser sancionado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Nas redes sociais, o parlamentar do PSOL comemorou a aprovação e cobrou do governador a sanção da nova lei, que deve beneficiar professores e demais profissionais da área.

“A educação da Bahia está em festa. Acabamos de aprovar o nosso projeto da meia-entrada para profissionais do magistério e profissionais da educação em geral nas casas de espetáculo e nos espaços de lazer. É uma grande vitória para a educação na Bahia”, vibrou Hilton.

“Significa fortalecer a preparação dos nossos educadores e educadores e todos que estão no espaço escolar, trabalhando para que a educação tenha qualidade, no sentido de fazer com que a visão se amplie, com a possibilidade de trazer os nossos estudantes para dialogar com um conteúdo mais rico”, complementou o deputado.