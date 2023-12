ALBA aprova PL que concede título de cidadã baiana a Luiza Trajano | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou na terça-feira, 19, o Projeto de Resolução Nº 03121/2023, de autoria da deputada Ludmilla Fiscina (PV), que conceda o Título de Cidadã Baiana à empresária Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, que comanda, entre outras empresas, a rede de lojas de varejo Magazine Luiza.

A parlamentar argumentou a "grande representatividade da homenageada" na sociedade civil, sobretudo à frente do Grupo Mulheres do Brasil, fundado em 2012, e na pandemia do coronavírus, quando teve um importante papel frente ao movimento Unidos pela Vacina.

“Luiza Helena Trajano implementou nas empresas as mais modernas formas de gestão e mobilização social, fruto notável de mulher antenada que impressiona a todos pela forma de administração do seu tempo. Assim, por meio do Grupo Mulheres do Brasil, se empenha com toda energia, recursos, conhecimento e inteligência para transformar o país”, destacou Fiscina.

Luiza Helena Trajano foi listada pela Revista Time como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Líder do Grupo Mulheres do Brasil, hoje mais de quatro mil mulheres atuam em diversos segmentos da economia, unidas com o objetivo de melhorar o país, discutindo e propondo ações ligadas à educação, empreendedorismo, projetos sociais e cotas para mulheres.

Luiza Helena Trajano nasceu em 9 de outubro de 1948. Começou a trabalhar na empresa Magazine Luiza em 1960, quando tinha apenas 12 anos de idade. É formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, São Paulo. Na empresa galgou várias posições, iniciando na área de cobrança e vendas, até ocupar o cargo de diretora superintendente.