Alba realiza reinstalação das comissões nesta terça | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) retomará na manhã desta terça-feira, 27, com as comissões permanentes da Casa. A data de retorno do funcionamento dos colegiados foi definida através de um acordo entre os líderes das bancadas de governo e da oposição, os deputados Rosemberg Pinto (PT) e Alan Sanches (UB), respectivamente.

O anúncio sobre a data de reinstrauração das comissões na Casa foi antecipada na última semana pelos líderes ao portal A TARDE.

O Diário Oficial do Legislativo também publicou um ofício conjunto dos líderes com as indicações dos membros das referidas bancadas que comporão as comissões em 2024.

Indicados em acordo de liderança, os presidentes e vice-presidentes das comissões serão escolhidos, através do voto dos integrantes, durante as sessões de reinstalações marcadas para esta terça.

Os colegiados que devem ser reinstalados hoje são: Comissão de Constituição e Justiça; Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle; Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos; Comissão de Agricultura e Política Rural; Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública; Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho; Comissão da Mulher; Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico; e Comissão de Saúde e Saneamento.

Conselho de ética - caso Binho Galinho

Na última semana, o portal A TARDE adiantou que, conforme indicação do presidente da Alba, haverá a instalação da Comissão de Ética, para apuração de quebra de decoro parlamentar do deputado estadual Binho Galinha, apesar das discussões internas ainda estarem sem definições.



O parlamentar é um dos alvos da Operação El Patron, deflagrada no dia 7 de dezembro do ano passado. O parlamentar é suspeito de liderar a organização criminosa ORCRIM, especializada na lavagem de capitais advindos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, desmanche de veículos, entre outras infrações penais, atuante em Feira de Santana e cidades vizinhas.