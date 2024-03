Alba: Semana começa com retomada de discussões nas comissões | A TARDE

A semana na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba ), começa após a reinstalação das comissões permanentes da Casa, no dia 26 de fevereiro. As atividades vão retomar com os debates e trabalhos legislativos. Além das sessões ordinárias no Plenário Orlando Spínola e as reuniões ordinárias dos colegiados, há previsão de sessão especial e atividades de entidades e público externo em espaços do Parlamento baiano.

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputada Maria del Carmen (PT), convocou os membros do colegiado para reunião extraordinária, na terça-feira, 5, às 10h16h, na sala das comissões. Na pauta, a apreciação dos pareceres referentes às candidaturas, ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), do deputado Paulo Rangel e do ex-deputado Marcelo Nilo.

Ainda na terça, às 10h30, na Sala Herculano Menezes, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, presidida por Pablo Roberto (PSDB), aprecia requerimentos para realização de audiências públicas, além de pedido de visita às comunidades indígenas em Porto Seguro e Prado, no extremo sul da Bahia.

Na quarta, 6, às 11h, na Sala José Amando, a Comissão dos Direitos da Mulher, presidida pela deputada Soane Galvão (PSB), discute, entre outros assuntos, proposta de audiência pública “sobre estratégias para aumentar a participação das mulheres na política, incentivando candidaturas e garantidos espaços de poder”. Também na quarta-feira, das 9h às 17h, acontece assembleia geral da União dos Vice-Prefeitos da Bahia (UVPB), no plenarinho da ALBA, reunindo cerca de 40 gestores baianos.

Na quinta, 7, às 15h, uma sessão especial, no Plenário Orlando Spínola, outorga a Comenda 2 de Julho à secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Fernanda Silva Lordêlo. A honraria foi proposta pelo deputado Alan Sanches (UB), líder da bancada da minoria da Casa.

Também na quinta, a Escola do Legislativo da ALBA recebe os alunos do Colégio Santos Carneiro, do bairro de Ilha Amarela, em Salvador, para uma visita guiada, dentro do programa A Escola e o Legislativo.