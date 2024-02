Ana Paula: “Situação mais controlada do que o resto do Brasil” | A TARDE

Titular da Secretaria Municipal de Saúde, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) afirmou nesta segunda-feira, 19, que Salvador vive hoje uma situação epidemiológica mais controlada do que o resto do Brasil, se tratando de dengue e demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Salvador, ao lado de Feira de Santana e Camaçari, que receberam doses da vacina contra dengue na semana passada, aparecem numa lista que o Portal A TARDE teve acesso como municípios com alta proporção da forma grave da dengue.

Salvador aplicou, somente na última sexta-feira, 16, um total de 780 doses da vacina contra dengue em adolescentes, público-alvo da primeira fase de imunização contra a doença.

“Estamos com a situação epidemiológica muito mais controlada do que o resto do Brasil. Desde setembro do ano passado, nós começamos com a prevenção. Fizemos um trabalho de abertura de imóveis abandonados, aplicação de inseticidas, mutirões de limpeza, junto com a Sedur, com a Guarda, Limpurb. Hoje estamos com números de diminuição, relativos ao mesmo período do ano passado, de em média 60%. Chikungunya, por exemplo, chegamos a reduzir quase 80%. É importante que cada cidadão mantenha sua casa protegida contra a água parada, ainda mais nesse período de chuva agora até abril. A secretaria de Saúde de Salvador está muito alerta, com trabalhadores de plantão 24 horas para manter essa situação epidemiológica controlada”, afirmou Ana, durante inauguração de uma escola municipal em Amaralina.