Após deixar Saúde de Lauro, Mirela Macedo é nomeada para cargo na Alba

Nomeação de Macedo consta no Diário Oficial do Legislativo (DOL) - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

A ex-deputada estadual Mirela Macedo (União Brasil) assumiu o cargo de secretária parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), cinco dias após deixar o comando da Secretaria municipal da Saúde de Lauro de Freitas.

A nomeação de Macedo consta no Diário Oficial do Legislativo (DOL), desta terça-feira, 14, na posição de SP-24, e receberá um salário mensal de R$ 10 mil. O documento diz que a posse tem efeito retroativo a 1º de janeiro.

A ex-deputada ficará à disposição do gabinete do vice-líder do União Brasil, deputado Pedro Tavares.

O anúncio da saída de Mirela na pasta da saúde foi comunicado no último dia 9 deste mês, por meio das redes sociais. Em vídeo, ao lado da prefeita Débora Regis (União), diz que sua renúncia deve-se à dificuldade em conciliar as tarefas do cargo com a maternidade.