Débora Regis nomeia secretária interina de Saúde após saída de Mirela

Prefeitura de Lauro de Freitas publica exoneração de Mirela - Foto: Divulgação

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), nomeou, nesta quinta-feira, 9, a subsecretária municipal de Saúde, Elba Brito Garcez de Sena, para responder de forma interina a Secretaria de Saúde da cidade, após a saída da ex-deputada Mirela Macedo (União Brasil).

Leia mais

>> Secretária pede para sair da prefeitura de Lauro de Freitas

>> Débora Regis anuncia nomes para nova gestão em Lauro de Freitas

A mudança foi oficializada em publicação do Diário Oficial do Município (DOM). O mesmo decreto também traz a exoneração de Mirela, que pediu para deixar o posto por questões pessoais; a ex-parlamentar tem um filho recém-nascido de apenas quatro meses.

"Fica a Sra. Mirela de Oliveira Macedo Neiva, exonerada, a pedido, do cargo em comissão de Secretária Municipal, Símbolo SM, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde", diz trecho do decreto que traz a exoneração de Mirela.

"A Sra Elba Brito Garcez de Sena, nomeada Subsecretária, responderá interinamente pela Secretaria de Saúde", diz o documento.

Definição

De acordo com apuração feita pelo Portal A TARDE, em conversas reservadas com pessoas do entorno político de Débora, a prefeita ainda não bateu o martelo sobre quem vai assumir a pasta, considerada uma das mais delicadas, mas já possui conversas avançadas acerca do assunto.