Após seis anos, desembargadora mulher volta a presidir o TJBA | A TARDE

Após seis anos sendo comandado por desembargadores homens, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) será presidido pela desembargadora Cynthia Resende para o biênio 2024-2026. A cerimônia de posse ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º), no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. O desembargador Nilson Castelo Branco deixou o cargo.

A nova presidente afirmou que sua eleição é um marco e que prova que não existe superioridade entre as pessoas, sejam elas homens ou mulheres. Ela também falou sobre a expectativa para o próximo biênio.



“A expectativa é seguir os passos do presidente Nilson, que está saindo, levar adiante os projetos que ele começou, ampliar e melhorar cada vez mais a prestação institucional. Nós estamos precisando muito”, afirmou.

A cerimônia contou também com as posses dos desembargadores eleitos para compor a mesa diretora da instituição, João Bosco de Oliveira Seixas, para 1º vice-presidente; José Alfredo Cerqueira da Silva, para 2º vice-presidente; Roberto Maynard Frank, para corregedor-geral de Justiça; e Pilar Célia Tobio de Claro, para corregedora das Comarcas do Interior.

Presente no ato, o governador manifestou apoio à nova presidente da corte e declarou que o governo vai continuar sendo parceiro do tribunal.

“Desde a chegada da gente aqui, no Fórum, houve em mim um sentimento de fortalecimento da instituição TJBA. Ali, não era apenas a troca de um presidente por uma presidente, é, na verdade, o fortalecimento e reconhecimento do Tribunal de Justiça, o poder das forças nacionais sendo fortalecido por fortalecer a democracia. Eu quero agradecer a passagem do desembargador Castelo Branco pela direção nesse período de dois anos. Já me reuni com a presidenta nesse sentido de poder continuar sendo parceiro, desejar sucesso a ela e a sua mesa diretora”, declarou Jerônimo. Durante a cerimônia, houve uma homenagem à memória de Ruy Barbosa.

Cynthia Maria Pina Resende foi eleita presidente do TJ-BA com 46 votos. A disputa pelo cargo foi entre ela e o desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, que recebeu 15 votos.



Resende tem 67 anos e chegou a disputar a eleição para o biênio 2022-2024, quando não recebeu votos para o cargo de presidente e a cadeira ficou com Castelo Branco. Anteriormente, ela também concorreu ao biênio 2020-2022, tendo sido derrotada pelo desembargador Lourival Trindade com a diferença de apenas um voto.