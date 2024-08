Assembleia Legislativa homenageia 56 anos da APUB em Sessão Especial

- Foto: Divulgação/Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realizará, nesta sexta-feira, 23, a partir das 9h30, uma Sessão Especial para celebrar os 56 anos do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (APUB). A cerimônia, proposta pelo deputado Robinson Almeida (PT), ocorrerá no Plenário da Casa Legislativa, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



As quase 6 décadas de existência da APUB foram destacadas pelo parlamentar, que ressalta a atuação da entidade na defesa dos direitos dos educadores e da democracia no Brasil. Fundada em agosto de 1968, durante um período de grande resistência à ditadura militar, a APUB é considerada a mais antiga associação de representação profissional dos docentes universitários no país.



"É um momento de grande importância para reconhecer o trabalho incansável da APUB ao longo das décadas. O sindicato tem desempenhado um papel fundamental na luta pela democracia, pela universidade pública e pela valorização dos profissionais de educação", afirmou Robinson.

Ele destacou ainda que a APUB não apenas avançou nas pautas de trabalho e condições de vida dos docentes, mas também se posicionou firmemente na defesa da autonomia e da qualidade da educação superior pública.

"É uma entidade que tem esse compromisso não só com o trabalhadores que representa, mas com toda sociedade ao abraçar às lutas pela democracia e por uma educação pública superior inclusiva em nosso país", enfatizou Robinson Almeida.