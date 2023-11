Até 300 crianças serão atendidas por dia, diz Ana Paula sobre hospital | A TARDE

Em evento de assinatura da ordem de serviço para a construção do Hospital Maternidade e da Criança, feita pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), no bairro da Federação, nesta quarta-feira, 29, a vice-prefeita e secretária municipal de Saúde (SMS), Ana Paula Matos (PDT), falou que o equipamento atenderá até 300 crianças por dia.



"A gente vai ter mais de 200 leitos, só da maternidade vão ser 96. Com o pronto-atendimento, a gente vai atender às vezes 200, 300 crianças por dia, elas circulando. Esse número que a gente contou são só os leitos de internamento. Se você multiplicar isso por 30, é um número incontável, o que garante que a gente vai atender a cidade no que ela precisa", afirmou.

Além da capacidade de atendimento, Ana Paula Matos diz que o equipamento se destaca por sua sustentabilidade e por incluir a modalidade de residência médica que vai formar novos profissionais. "É um hospital que está na lógica do que tem de mais moderno no mundo, com energia fotovoltaica [solar], além de captação e aproveitamento de água", conta.

Para a construção do Hospital Maternidade e da Criança, que terá 12 mil m² e dez andares, a Prefeitura de Salvador fez a desapropriação do terreno e retrofit do antigo Hospital Salvador, em março. A nova estrutura terá 200 leitos, entre clínicos, de UTI e Hospital Dia. O investimento é de R$ 84 milhões.