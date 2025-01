Bahia deve receber mais de 9 milhões de visitantes na alta temporada

Secretário de Turismo Maurício Bacelar comemou momento so setor na Bahia - Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, afirmou que o Estado se preparou intensamente para o atual momento e projeta mais de 9 milhões de visitantes na alta temporada do Turismo em 2025, estimando um incremento de R$ 23 bilhões na economia.

"A Bahia tem 13 zonas turísticas, que todas têm os seus atrativos para os visitantes. Mas, nessa alta temporada do verão, inegavelmente, as seis zonas turísticas do litoral, mais a zona turística da Chapada Diamantina, são os principais pontos de aglomeração de turistas e visitantes do nosso estado. A Bahia tem uma rica diversidade de atrativos turísticos, por conta do seu patrimônio arquitetônico colonial, o patrimônio cultural, natural e histórico, o que atrai uma gama diversificada de visitantes e turistas", explicou o secretário.

Para isso, segundo Bacelar, foi preciso uma estratégia arrojada para assegurar uma ampla divulgação e uma infraestrutura capaz de atender a alta demanda esperada.

"O Estado preparou a Bahia para essa grande temporada de verão. Nós esperamos bater um recorde de chegada de visitantes ao nosso estado. Pelas nossas pesquisas, pela movimentação nos aeroportos, nas praças de pedágio, nos terminais rodoviários, nos portos, nos levam a afirmar que mais de 9 milhões de pessoas virão à Bahia nessa alta temporada. O governo preparou a Bahia para esse momento, uma estratégia turística, Bahia 4.0, que é o que guia as nossas ações. Essa estratégia está baseada em dois pilares, o pilar da inovação e o da sustentabilidade. E aí trabalhamos três eixos, um da qualificação de mão de obra, obras de infraestrutura e promoção do destino Bahia", pontuou o titular da Setur.