Bahia recebeu R$ 5,7 bilhões do Governo Federal em janeiro | A TARDE

Em janeiro de 2024, a Bahia foi destino de R$ 5,7 bilhões transferidos pelo governo federal para aplicação dos recursos nas áreas de proteção social, segurança pública, agricultura, saúde, educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia. A média do benefício recebido por família no estado foi de R$ 674,41.

Do total, R$ 1,92 bilhão foram destinados ao governo estadual e R$ 3,78 bilhões para as prefeituras municipais. Também foram repassados R$ 1,68 bilhão para 2,48 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. As informações constam em atualização recente da plataforma ComunicaBR.

Na Bahia, onde 81,46% das famílias inscritas no Bolsa Família são chefiadas por mulheres, 909,63mil crianças de zero a 6 anos foram beneficiadas com R$ 150. Um repasse adicional de R$ 50 foi destinado a 1,55 milhão de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos e 32,8 mil gestantes.

O ComunicaBR teve a mais recente atualização em 19 de fevereiro. Os relatórios permitem consultar transferências federais para estados e municípios e acompanhar a evolução e repasses de programas como Bolsa Família, Farmácia Popular, Mais Médicos, Brasil Sorridente, Benefício de Prestação Continuada, Auxílio Gás, entre diversos outros.

O portal dá continuidade ao legado de transparência do Governo Federal, iniciado com a criação da Controladoria-Geral da União (CGU) em 2003, do Portal da Transparência em 2004, e do Projeto de Lei nº 5.228, de 2009, que foi promulgado em 2011 como a Lei de Acesso à Informação (LAI).