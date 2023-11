Bancada baiana comemora aprovação da reforma tributária no Senado | A TARDE

Os senadores aprovaram na noite desta quarta-feira, 8, a reforma tributária. A votação da PEC 45/2019, considerada prioritária para o governo Lula (PT), foi apreciada em dois turnos. A proposição recebeu 53 votos favoráveis e 24 contrários. A bancada baiana deu aval positivo para a deliberação da matéria.



Nas redes sociais, os senadores comemoram a vitória da gestão petista sobre a PEC. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT), afirmou que a reforma possibilitará a garantia de mais investimentos para o país e classificou a aprovação como “justiça tributária”.

“O texto recebeu muitas melhorias. Não é perfeito, mas é o resultado de um rico processo de negociação entre o Parlamento, o Governo Lula e vários setores da sociedade”, escreveu no X, antigo Twitter.

“Foram 40 anos de espera, mas tenho certeza de que a sociedade brasileira terá, a partir da reforma, uma série de instrumentos essenciais para garantir a atração de investimentos e o crescimento da economia. Com a simplificação do sistema de impostos, faremos justiça tributária. O Brasil avança!”, concluiu.

O relator da matéria no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) fez algumas alterações no texto da reforma, que deve passar novamente pela Câmara dos Deputados para uma nova análise.

A reforma tributária simplifica tributos federais, estaduais e municipais. E estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados, setores com alíquotas reduzidas como, por exemplo, serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo de passageiros e produtos agropecuários.

Assim como Wagner, o senador Angelo Coronel (PSD) usou as redes sociais para celebrar a aprovação da matéria, mas, deixou claro que o texto modificado por Braga não conta com a sua benção completa.

“Aprovada em dois turnos a PEC da Reforma Tributária no Senado! A proposta não é a ideal, mas votei sim para tentarmos avançar com a modernização do nosso sistema tributário”, disse.

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar, concedeu ao projeto 13 votos por meio da sua articulação com os parlamentares da bancada, o que contribuiu com a vitória acirrada da proposição.

“Após a aprovação da #reformatributária no Senado, celebramos esse passo crucial para um futuro financeiro melhor. Sob minha liderança, o PSD deu 13 votos favoráveis. Agradeço a confiança dos senadores e senadoras do nosso partido, permitindo-me liderar a maior bancada no Senado”.