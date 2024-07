Bolsonaristas organizam motociata no 2 de Julho; saiba onde

Bolsonaro não estará na motociata - Foto: Alan Santos | PR

Bolsonaristas baianos organizam uma motociata, sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para o 2 de julho, data que marca a independência do Brasil na Bahia. A informação foi confidenciada por alguns dos organizadores, em conversas com o Portal A TARDE.

A iniciativa tem como objetivo manter em alta as bandeiras da direita conservadora no estado. Uma das fontes ouvidas afirmou que a presença de Bolsonaro, como ocorreu em 2022, no Farol da Barra, está completamente descartada, e que o ato será uma espécie de homenagem ao líder.

Outro nome ligado ao movimento disse que o roteiro deve ser o mesmo, partindo do Farol da Barra com destino ao Parque dos Ventos, na orla Boca do Rio. A presença do grupo ligado ao ex-presidente também descartou participar do cortejo tradicional, na Lapinha.

A motociata virou marca do então presidente Bolsonaro, que reunia apoiadores nas principais cidades do país. O ex-chefe do Palácio do Planalto perdeu a tentativa de reeleição no pleito de 2022, além de ficar inelegível até 2030.