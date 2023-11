Bruno diz que prepara protocolo para disponibilizar água em eventos | A TARDE

Após a morte de uma fã da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, devido a forte onda de calor, uma série de projetos que versam sobre a disponibilização de água potável em eventos da prefeitura no verão, em especial no Carnaval de Salvador, foram apresentados por vereadores na Câmara Municipal.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou nesta quarta-feira, 29, sobre a estratégia da gestão municipal em relação ao tema.

“Estou definindo com nossa equipe protocolos para o verão, para o período do calor e para os eventos. A prefeitura já vem se preparando a partir do momento que está realizando licitações para a compra de água, de protetores solares e roupas UV. Estou comprando e vamos ter os contratos. Vamos definir os protocolos e qual a necessidade e qual será a forma para atendimento das pessoas em geral”, disse.



Um dos propjetos foi apresentado pela vereadora Marta Rodrigues (PT), cobrando "a adoção de providências" que vão garantir acesso à água para o consumo pessoal, durante as festas de verão e Carnaval.

A medida pede que as empresas patrocinadoras do Carnaval e de eventos privados permitam, durante o período das festividades, o acesso às garrafas de água para consumo pessoal.

Além disso, a requisição inclui que as instituições disponibilizem bebedouros ou realizem a distribuição de água em ilhas de hidratação nos eventos, blocos e camarotes.

Além da tragédia ocorrida no Rio, inúmeras pessoas passaram mal e chegaram a desmaiar com as altas temperaturas. Os incidentes serviram de alerta para o resto do Brasil, que iniciaram ações de prevenções em todas as cidades afetadas pelo calor.

A Prefeitura de Salvador já havia anunciado que já vem preparando um plano de contingência para tentar driblar a situação.