Bruno diz que votação de reajuste a servidores atende lógica federal | A TARDE

O prefeito Bruno Reis comentou nesta quarta-feira, 3, sobre a proposta de reajuste salarial dos servidores enviada pela prefeitura à Câmara Municipal de Salvador (CMS), para apreciação dos vereadores. A matéria chegou à Casa com um dia de atraso, após cobrança do presidente Carlos Muniz (PSDB), em plenário.

Segundo o chefe do Executivo, o município está seguindo a lógica do governo federal, apesar das críticas de sindicatos das categorias. A proposta será votada nesta quarta pelos vereadores.

"Eu estou seguindo a lógica do governo federal, que deu 3,72%. A Câmara vai dar 4%, a prefeitura vai dar 4%. Também tenho certeza que os outros governos também devem vir nessa linha. É a inflação do período. Então é a recomposição salarial o que nós estamos fazendo", disse o prefeito, durante entrega dos espaços livres das estações Hiper e Cidadela do BRT.

Bruno pontuou ainda que o reajuste dos professores segue outra linha e será maior, de 8%, pelo fato de a prefeitura contar com recursos do Fundeb.

“Para os professores, porque há recursos do Fundeb, nós estamos dando um tratamento diferenciado, dobrando o reajuste em 8%. Fomos além do limite do que a prefeitura podia ir. Então, a gente sabe que neste ano, último do meu mandato, a gente não pode assumir compromissos que não sejam honrados, tendo a responsabilidade fiscal que eu tenho que ter, a gente apertou o máximo do podia o cinto para poder dar um reajuste melhor possível para todos os servidores", disse.