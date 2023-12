Bruno elogia articulação de Elinaldo e garante que grupo está "coeso" | A TARDE

Antes do lançamento oficial do nome de Flávio Matos (União Brasil) como pré-candidato à prefeitura de Camaçari, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) garantiu que o seu grupo político na cidade está “coeso”. Em entrevista à imprensa, nesta segunda-feira, 18, o gestor elogiou a articulação do correligionário, Elinaldo Araújo, na decisão do seu sucessor.

“Está coeso e todo unido. Elinaldo mostrou grande capacidade de articulação, capacidade política, nós tínhamos seis pré-candidatos e ele teve a capacidade de escolher um nome e manter o grupo todo unido e a tendência que agora venha novas adesões”, disse, após a entrega da requalificação do novo Mercado Modelo, na capital baiana.

O ato que oficializou a candidatura do presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari a corrida eleitoral acontece nesta segunda, no Clube Social de Camaçari. Flávio Matos já havia sido apresentado à imprensa na última terça-feira, 12.