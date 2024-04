Bruno mira aproximação com vereadores de oposição: “Excelente relação” | A TARDE

Tentando ampliar cada vez mais sua base de apoio na Câmara Municipal de Salvador (CMS), pensando num possível segundo mandato na capital baiana, o prefeito Bruno Reis (Uniao Brasil) confirmou nesta segunda-feira, 25, que tem tentando dialogar cada vez mais com os vereadores de oposição na Casa.

“Vocês sabem que o prefeito conversa pouco e trabalha muito. Mas eu tenho uma excelente relação com muitos vereadores da base da oposição, relações que transcendem o campo da política, com alguns até relação pessoal de amizade. E neste momento não estamos conversando sobre política, mas na hora certa eu vou conversar", disse o prefeito, durante inauguração do Hospital Municipal Veterinário, em Canabrava.

"Ainda vou decidir se serei candidato para a partir daí a gente começar a discutir a formação de chapa”, completou o prefeito.