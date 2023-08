Bruno nega que indicação de aliados ao governo Lula fortaleça PT-BA

Em uma semana em que que o presidente estadual do seu partido, o deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA), que indicou aliados a cargos regionais no Governo Federal, se reuniu com outros líderes partidários para conversar sobre eleições, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a defender a ideia de que as posições nacionais das legendas não afetarão o pleito municipal do ano que vem.

“Na minha visão, quando a cidade vai bem, o estado vai bem e o país vai bem, quem está governando colhe os resultados políticos do sucesso administrativo”, respondeu à reportagem do Portal A TARDE o prefeito Bruno Reis, na manhã desta quinta-feira, 10, durante cerimônia de reinauguração da estátua de Mãe Stella de Oxóssi, em Stella Maris. Azi e os também deputados federais Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Dal Barreto (União Brasil) indicaram aliados a cargos regionais do Governo Federal, o que cria insatisfação interna no partido, segundo apuração do Portal A TARDE.

Os presidentes estaduais que se encontraram com Azi em Brasília nesta quarta-feira, 9, representam legendas que pleiteiam a candidatura de vice na chapa com Bruno Reis na eleição do ano que vem. Na entrevista coletiva, no entanto, o prefeito de Salvador alegou que todos estão unidos.

“Essa reunião em Brasília já foi consequência da reunião aqui do partido. Uma das decisões que nós tomamos é que Paulo Azi deveria procurar Adolfo [Viana, presidente estadual do PSDB], [Márcio] Marinho [presidente estadual do Republicanos] e Félix [Mendonça Júnior, presidente estadual do PDT] para conversar e a gente traçar uma estratégia em conjunto”, afirmou o chefe do Executivo Municipal da capital baiana.

Diálogo com Jerônimo Rodrigues

Temas como transporte e concessão do esgotamento sanitário estão na pauta para o dia do encontro entre o prefeito de Salvador e o governador da Bahia. “Nossas equipes estão conversando, ajustando esses temas. Imagino que quando estes temas estiverem em condições de podermos tomar decisões, esse encontro irá ocorrer”, disse Bruno Reis, sem novamente dar pistas sobre previsão de data. A isenção de dez anos do metrô vence em dezembro.

Questionado se a violência da cidade poderia afetar o turismo, Bruno Reis despistou e preferiu não entrar em debate com o governo estadual. “Nós temos feito forte ação nos principais pontos turísticos da cidade”, alegou.