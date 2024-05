Bruno quer licitação de reforma do Teatro Vila Velha ainda em abril | A TARDE

O novo regramento sobre Licitações e Contratos Administrativos, instituído pela Lei nº 14.133/2021, trouxe uma série de inovações, tais como a exclusão das modalidades de carta-convite e tomada de preços e a inclusão da nova modalidade: o diálogo competitivo. Isso fez com que o início de algumas obras anunciadas pela Prefeitura de Salvador ainda não tenham começado.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, a mudança na lei de licitações afetou o lançamento dos certames municipais, o que ocasionou o atraso no início da obra de reforma do Teatro Vila Velha, por exemplo.

“Houve uma mudança na lei e isso acabou retardando porque nós tivemos que designar os agentes de contratação, mas ainda agora no mês de abril, portanto até semana que vem, nós queremos colocar a licitação na rua. O teatro comemora 60 anos em julho, nós queremos antes disso iniciar as obras”, disse o prefeito..

“Vamos dar início às obras na semana que vem na Contorno, nós vamos soltar a licitação ainda, não saiu também por conta da mudança da legislação, é outra obra que ainda vamos iniciar esse ano, tem o Vale do Canela…que nós vamos executar com os nossos próprios contratos, a diretoria de iluminação já começa a substituição dos postes de toda iluminação, e nós vamos começar todas as intervenções dos parceiros, troca dos mobiliários, de pontos de ônibus, também essa começa aí, mais tardar no mês de maio”, pontuou Bruno.