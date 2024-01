Bruno Reis assina contratação de empréstimo de R$ 300 milhões | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou, nesta terça-feira, 9, em São Paulo, a contratação de um empréstimo, junto ao banco Santander, no valor de R$ 300 milhões. De acordo com a gestão municipal, o valor será disponibilizado para investimentos em obras e intervenções urbanísticas em Salvador.

Uma das obras a serem financiadas com o empréstimo é a Arena Multiuso, que deve ter sua licitação lançada antes do Carnaval e deve ser instalada no bairro da Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções de Salvador.

Outras obras, como as melhorias habitacionais na comunidade do Pé Preto e a requalificação da orla de Periperi, Escada e Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário, também devem ser garantidas com os R$ 300 milhões emprestados pelo banco espanhol.

“Esse financiamento vai nos permitir seguir investindo especialmente nas áreas mais carentes da cidade, como no Subúrbio Ferroviário. Nossa gestão investe mais de 80% dos recursos nas regiões mais pobres para melhorar a vida de quem mais precisa”, declarou Bruno Reis.

“Temos diversos projetos que vamos tirar do papel, entre eles a Arena Multiuso, com capacidade para até 16 mil pessoas. Salvador estava carente de um equipamento desta magnitude desde a demolição do Balbininho. Com o centro de convenções municipal e essa arena multiuso, vamos ter dois equipamentos para competir pela atração de grandes eventos”, salientou o prefeito.

Também presente no evento, a secretária municipal Giovanna Victer, responsável pela pasta da Fazenda, ressaltou que a contratação só foi possível porque o município alcançou patamares de credibilidade e de condições de capacidade de pagamento que se destacam no país.

“A assinatura deste contrato reflete os esforços de planejamento e gestão financeira responsáveis e eficientes. As condições ofertadas foram competitivas e permitem a antecipação de investimentos para promover bem estar do cidadão soteropolitano”, disse Victer, ressaltando que Salvador é reconhecida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) como boa pagadora no índice de Capacidade de Pagamento (Capag).

Para obter a linha de crédito, o município realizou um chamamento público após aprovação do Projeto de Lei na Câmara Municipal. Ao todo, cinco instituições financeiras participaram da sessão, realizada em outubro, na sede da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

O banco Santander venceu a licitação após apresentar as melhores condições de pagamento. A proposta da instituição espanhola prevê 12 meses de carência e amortização em 108 parcelas mensais.