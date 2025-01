Bruno Reis autoriza desapropriação de terreno escolar no Imbuí

Rua onde área será desapropriada - Foto: Reprodução | Google Maps

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), autorizou a desafetação de uma área escolar no Conjunto Residencial Rio das Pedras (COHARIPE), no bairro do Imbuí.

O espaço que será desapropriado é de 4.050 m², e fica situado na Rua Adhemar Pinheiro Lemos. A medida consta no Diário Oficial do Município (DOM), publicado nesta segunda-feira, 23, assinado pelo secretário de governo, Cacá Leão, de Desenvolvimento Urbano, João Xavier, e de Educação, Thiago Dantas.

O prefeito ainda não indicou o que será feito na área que ficará livre. O Portal A TARDE entrou com as pastas responsáveis para obter mais detalhes e aguarda resposta.