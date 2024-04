Bruno Reis comenta apoio do PL e fortalecimento de partidos na base | A TARDE

Presente no ato solene da concessão da Comenda Dois de Julho ao deputado federal Leo Prates (PDT), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a comentar a adesão do PL a sua base após a confirmação de João Roma, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que preside a legenda na Bahia.

"O presidente [do PL] João Roma já falou do assunto, estamos concluindo as conversas e em breve teremos boas notícias", falou.

Após ser questionado pela reportagem do Portal A TARDE, Bruno Reis comemorou o fortalecimento da sua base de apoio entre os partidos políticos, visando a eleição deste ano, quando tentará ser reeleito.

"Não tenha dúvidas que é grande a articulação política que nós fizemos, primeiro fortalecendo a nossa com base com a chegada de diversos apoios de líderes de diversas áreas da cidade, somada a organização e harmonização de toda a nossa base, isso também ajuda a contribuir de forma decisiva. Agradeço a todos, já temos hoje 13 (partidos apoiando a reeleição)".

Os partidos que hoje apoiam a candidatura de Bruno Reis e que estarão juntos na busca por cadeiras na Câmara Municipal de Salvador são: União Brasil, Republicanos, PDT, PP, PL, Solidariedade, Cidadania, Patriota, PSDB, PMN e PMB, DC e PRD.