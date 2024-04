Bruno Reis confirma presença em cerimônia que homenageará Leo Prates | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) confirmou presença no ato solene da concessão da Comenda Dois de Julho ao deputado federal Leo Prates (PDT). A cerimônia acontece na sexta-feira, 12, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, às 10h.

A honraria, considerada a mais alta da Casa, foi proposta pelo deputado federal Vitor Azevedo (PL) e aprovada por unanimidade em agosto do ano passado. Para justificar a iniciativa, o parlamentar destacou a contribuição de Prates ao longo dos seus 20 anos de vida pública, principalmente, durante a sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Salvador (SMS), na pandemia da Covid-19.

Segundo Prates, o chefe do Executivo municipal o acompanha desde os primeiros passos na política. No início do mandato de Bruno, ele manteve Leo como secretário de saúde.