Bruno Reis defende pedido de empréstimo de R$ 300 milhões

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) defendeu nesta segunda-feira, 14, o pedido de autorização para um empréstimo de R$ 300 milhões feito pela prefeitura de Salvador junto à Câmara Municipal. Ele comparou aos créditos que somam R$ 1,71 bilhão e que foram solicitados pelo governo da Bahia na última sexta, 11, revelado pelo portal A TARDE.

“Empréstimo não é coisa de outro mundo. Vocês estão vendo aí: o governo mandou sexta-feira para a Assembleia um pedido de R$ 1,7 bilhão. E, se você me perguntar, eu, quando era deputado estadual, votava a favor do empréstimo, porque vai gerar benefícios para a população. A gente não faz a política do quanto pior melhor. É verdade: espero que esses financiamentos do estado sejam para investimentos como os nossos são”, disse o prefeito.

De acordo com Bruno Reis, os R$ 300 milhões solicitados pela prefeitura serão voltados a investimentos em habitação, em reformas na orla do Subúrbio Ferroviário e em obras de mobilidade urbana.

“O que eu posso garantir aos vereadores é que será para investimentos. Eu não estou pedindo dinheiro para cobrir o custeio da prefeitura. Graças a Deus, a prefeitura está com as contas em dia. Honramos todos os nossos compromissos. Nós queremos é alavancar ainda mais, gerar mais emprego com essas obras, tornar nossa cidade ainda mais atrativa, mais bonita, melhor para a gente que mora e vive aqui”, declarou o gestor municipal.

Bruno Reis, que tem apoio da maioria dos vereadores de Salvador, ainda demonstrou confiança na aprovação da autorização para o empréstimo, inclusive contando com os votos de legisladores de oposição.

“Tenho certeza que a Câmara irá aprovar, até porque já aprovou no passado. E quem sabe a gente possa ter o apoio da oposição para essa iniciativa, que é positiva para a cidade”, concluiu o prefeito.