Bruno Reis detalha investimentos com empréstimo e revela novidades

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) defendeu, mais uma vez, o pedido de autorização para um empréstimo de R$ 300 milhões que foi encaminhado para a Câmara Municipal de Salvador e deve ser votado durante a tarde pelos vereadores. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 22, o alcaide enumerou os investimentos que devem ser realizados com os valores.

“Para fazer a arena esportiva, que falta em Salvador um ginásio de esportes, uma grande arena multiuso. Para transformar o Pé Petro em um dos locais mais bonitos da cidade, no Nordeste de Amaralina. Para requalificar praticamente o último trecho de orla que falta, de Periperi, Escada e Praia Grande. Para fazer uma grande intervenção urbanística naquele canal do Rio Vermelho. Para fazer obras que vão elevar ainda mais o patamar da nossa cidade”, detalhou o prefeito.

Bruno Reis ainda revelou que, até outubro, a prefeitura deve inaugurar o novo Hospital Público Veterinário, no bairro de Canabrava. Antes, em setembro, a gestão do município vai lançar a licitação para a construção da primeira maternidade municipal da cidade.

“O Hospital Público Veterinário, só para lhe dar um spoiler, com fé em Deus, nós vamos inaugurar em outubro. E o Hospital da Criança, antigo Hospital Salvador, a nossa expectativa é, no início de setembro, estar soltando a licitação e, com fé em Deus, final de outubro, início de novembro, iniciando as obras para a gente ter o Hospital da Criança, a primeira maternidade municipal de Salvador”, contou o prefeito.

O gestor municipal ainda lembrou que o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou pedidos de autorização para empréstimos que somam R$ 1,7 bilhão, um valor mais de cinco vezes superior aos R$ 300 milhões solicitados pela prefeitura de Salvador.

"Compreendo o direito que a oposição tem de obstruir e até o direito de votar contra. Só não pode ter incoerência. Porque lá no CAB [Centro Administrativo da Bahia], hoje, os partidos que lá são governo estão querendo votar um financiamento cinco vezes superior ao que a prefeitura encaminhou para a Câmara", avaliou Bruno Reis.

"O que a população espera de nós, políticos, é bom senso. Acima de tudo, é coerência. Então, espero que a Câmara possa votar o financiamento. É importante para a cidade, é para investimento", concluiu o prefeito.