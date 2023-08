Câmara vota nesta terça empréstimo de R$ 300 milhões da prefeitura

A Câmara Municipal de Salvador (CS) vai votar nesta terça-feira, 22, o pedido de empréstimo de R$ 300 milhões feito pela Prefeitura. O Projeto de Lei do Executivo entrou na pauta do dia da Câmara para ser apreciado em plenário.

No pedido, caso aprovado, fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições financeiras selecionadas em processo de chamada pública específico, com ou sem garantia da União, para execução de despesas de capital.

O PL já conta com o parecer conjunto e favorável das Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Redação Final; e Finanças, Orçamento e Fiscalização, com emenda. A votação havia entrado na pauta da Câmara na última semana, mas precisou ser adiada.