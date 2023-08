CMS adia votação de pedido de crédito de R$ 300 mi da Prefeitura

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) adiou a votação relativa ao pedido de empréstimo de R$ 300 milhões da Prefeitura, feito pelo prefeito Bruno Reis (UB) no início do mês. O projeto, que chegou a ser colocado na pauta de hoje, já conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) e de Finanças e Orçamento e deve ser votado na próxima semana.

A informação foi confirmada pela reportagem de A TARDE, em contato com o presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB) e, segundo fontes, o adiamento visa um alinhamento maior entre as bancadas da CMS.

Na última semana, a secretária da Fazenda, Giovanna Victer, foi à CMS explicar o pedido de empréstimo aos vereadores e esclarecer onde os recursos serão aplicados pela prefeitura.

Em evento nesta semana, o prefeito Bruno Reis ressaltou a confiança na aprovação do pedido e votação dos vereadores. "Tenho certeza que a Câmara irá aprovar, até porque já aprovou no passado. E quem sabe a gente possa ter o apoio da oposição para essa iniciativa, que é positiva para a cidade”, disse.

O pedido, inclusive, contou com voto favorável de membros da oposição na CCJ e Orçamento, como foi ocaso do vereador Luiz Carlos Suíca (PT), que contrariou a colega de partido Marta Rodrigues (PT), que havia pedido vistas ao projeto.