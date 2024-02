Bruno Reis fala sobre boa relação com Jerônimo: "Interesse da cidade" | A TARDE

A prefeitura de Salvador apresentou o balanço dos dois primeiros dias do Carnaval, neste sábado, 10, na sala de imprensa do Campo Grande. Na ocasião, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) esteve acompanhado de gestores municipais e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Bruno Reis foi questionado sobre a demonstração de um bom relacionamento com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O prefeito convidou o chefe do executivo estadual para abrir o Carnaval da cidade, na última quinta-feira, 8.

"Eu me elegi dizendo claramente, independente de quem fosse o governador e o presidente, eu teria a melhor relação possível. Foi assim com o ex-presidente e com o ex-governador. Está sendo assim com o atual presidente e com o atual governador. Eu estou governando com dois presidentes diferentes e dois governadores diferentes".

O prefeito também defendeu que o povo não quer saber quem vai solucionar o seu problema, mas quer ter a situação resolvida.

"O povo não quer saber quem vai reivindicar, não. Se é o prefeito, o governador ou o presidente. Gente, o povo quer que resolva, quer que leve a solução. E aqui a gente mata, pula no peito e parte pra resolver o problema. Vocês nunca me viram chorando, lamentando, dizendo nada, não, isso não é comigo, não, sério, para mim. Não, não tem isso".

Bruno Reis reforçou que as questões partidárias não estão além do interesse da cidade.

"É óbvio que o governador tem que participar, ele tem também o Estado na participação importante nessa festa. É verdade que uma chave da cidade que entrega é o prefeito, e aí onde está o protagonismo da festa, da prefeitura, que a festa ocorre na cidade, mas o governo do estado, o governador e todo o seu time também tem uma participação importante. É importante essa ajuda do governo. Eu sempre colocarei, em cima das divergências políticas, o interesse da cidade".