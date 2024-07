Bruno Reis inaugura novos campos sintéticos em Luiz Anselmo e Paripe

Gestão de Bruno Reis chegou a 53 campos de futebol com gramado sintético - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) inaugurou neste domingo, 30, mais dois campos com gramados sintéticos em Salvador, chegando a 53 equipamentos desse tipo entregues por sua gestão em três anos e meio. Os bairros da vez foram Luiz Anselmo, na região de Brotas, e Paripe, no Subúrbio Ferroviário.

Para a requalificação dos campos do Baixão e do Bate Coração, a prefeitura de Salvador investiu aproximadamente R$ 2 milhões. Além da grama sintética, os dois espaços receberam também uma nova iluminação.

De acordo com Bruno Reis, Salvador é a cidade brasileira com mais campos sintéticos públicos e a expectativa é ampliar ainda mais essa margem, chegando a 100 equipamentos do tipo inaugurados na cidade até o final de 2024.

“Hoje estamos entregando os campos de grama sintética de número 52 e 53. Vocês sabem: esses campos antes eram uma realidade só para os ricos, que tinham dinheiro para pagar por um horário e reunir uma turma para jogar bola. Outro ponto é que esses campos eram considerados um luxo. Nós mudamos essa realidade. Hoje, as pessoas que não têm dinheiro ou condições de pagar podem jogar em um campo de grama sintética”, afirmou o prefeito.

“Estamos firmes aqui no Baixão, com vocês, para entregar a arena de grama sintética. Tenho certeza de que, nesta arena, poderemos proporcionar momentos de alegria e felicidade para a garotada, para os adultos e até mesmo para a turma da terceira idade. Mas, em especial, poderemos oferecer aos jovens uma alternativa para se manterem afastados das drogas, do crime e da marginalidade”, comentou Bruno Reis em Luiz Anselmo.

Campo entregue em Luiz Anselmo | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Na comunidade de Paripe, o prefeito anunciou ainda que a gestão municipal vai regularizar a situação de 5,6 mil famílias que moram na localidade e não têm as escrituras de suas casas. Ele também disse que o gramado sintético era um sonho no Bate Coração.



“Aqui, no Bate Coração, todas as ações que foram realizadas recentemente e nos últimos anos são importantes. Mas esta comunidade tinha um sonho: ver chegar o campo de grama sintética, que já é uma realidade em nossa cidade. Antes, a galera queria era que passasse a máquina no campo, que fizesse o vestiário, que colocasse o alambrado e a tela de proteção para a bola não cair nas casas, e que instalasse iluminação em LED. Quando acendemos aqui à noite, parece que estamos na Fonte Nova ou no Barradão”, comparou Bruno Reis.