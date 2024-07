“Somos a cidade com mais campos de grama sintética”, diz Bruno Reis

Bruno Reis entregou novo campo de grama sintética neste sábado, 29, no Alto de Coutos - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi ao bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário, neste sábado, 29, e entregou mais um campo de gramado sintético. O equipamento, que recebeu um investimento de R$ 1,7 milhão, é o 51º inaugurado pela atual gestão municipal até o momento.

De acordo com Bruno Reis, Salvador é a cidade brasileira com o maior número de campos com grama sintética e a meta da prefeitura é chegar a mais de 100 equipamentos desse tipo até o final do ano.

“Já somos a cidade do Brasil com mais campos públicos com grama sintética. Antigamente, a galera pedia para a gente passar a máquina nos campos, colocar alambrado. Mas nós transformamos isso. Veio a iluminação em LED e, agora, a grama sintética. Essa transformação vem ocorrendo em toda a cidade e em todas as áreas”, disse o prefeito.

“Nunca se investiu tanto em educação como estamos fazendo, seja com as novas escolas, seja climatizando as salas de aula ou entregando o kit fardamento completo. Vamos chegar até o final do ano com 100 campos com gramado sintético. Além disso, temos outros investimentos na área social, cultural e no esporte”, acrescentou Bruno Reis.

Antes de entregar o campo do Alto de Coutos, o prefeito inaugurou a requalificação da avenida Suburbana, que teve a ciclovia alargada, ganhou novos retornos e uma via marginal, com investimento de R$ 40 milhões.

Somente neste mês de junho, a Prefeitura já entregou seis novos campos com gramado sintético em diversas comunidades de Salvador. O primeiro foi em Paripe, seguido por Castelo Branco, Cabula, São Cristóvão e Cajazeiras.