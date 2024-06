Bruno Reis inaugura pronto atendimento psiquiátrico no 5º Centro | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou, nesta sexta-feira, 31, a nova unidade do Pronto Atendimento Psiquiátrico (PAP), no 5º Centro de Saúde, no Vale dos Barris. A nova estrutura teve um investimento de R$ 1,6 milhão da prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O novo PAP foi entregue com 11 leitos — sendo oito para atendimento de adultos, dois pediátricos e mais um de estabilização, tanto para adultos quanto para crianças —, além de posto de enfermagem, serviço social, psicologia, posto de coleta, três consultórios médicos, farmácia satélite e almoxarifado.

Segundo Bruno Reis, unidades como o PAP passaram a ter nos últimos anos uma demanda muito maior, principalmente depois da pandemia, o que levou à implantação de uma estrutura maior do que a existente até então no 5º Centro.

“Entendendo que a pandemia deixaria consequências para todos nós, seja na vida psicossocial, na vida econômica e financeira, ou até mesmo na Educação, sabíamos que seriam necessários investimentos. Nos programamos ao longo dos anos e vamos ampliar a nossa oferta e assistência a todos que precisam de atendimento psiquiátrico e psicossocial”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis destacou ainda a evolução do 5º Centro na oferta de múltiplos serviços de saúde, com a chegada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, a implantação recente da Upinha para atendimento infantil e, agora, a ampliação do Pronto Atendimento Psiquiátrico.

“O 5º Centro vai virando um verdadeiro polo de serviços de saúde, em uma área central e estratégica da cidade. São unidades acessíveis, onde é mais fácil para as pessoas chegarem”, comemorou o gestor municipal.

A vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos (PDT), também ressaltou a importância do novo PAP para a rede municipal de urgência e emergência.

“Tínhamos um lugar que prestava o atendimento, com o esforço de toda a equipe, mas que não correspondia à necessidade da população. Esse novo ambiente traz condições de atendimento com dignidade”, pontuou Ana Paula.

Com a implantação do novo PAP, a rede de urgência e emergência municipal contará com 380 leitos de observação em Pronto Atendimento, dos quais 68 de sala vermelha, 97 de observação feminina, 96 de observação masculina, 85 de observação infantil e 34 leitos de isolamento.

