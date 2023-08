Bruno Reis justifica vetos a projetos de aliados: “Ferem princípios”

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) justificou nesta segunda-feira, 28, os seus vetos em projetos de lei de autoria dos vereadores Cláudio Tinoco (União Brasil) e Kiki Bispo (União Brasil), líder do governo na Câmara Municipal de Salvador. De acordo com o gestor, as propostas foram vetadas porque ferem princípios legais.

“Antes, você tinha também um número menor de projetos aprovados. Hoje, temos a quantidade maior de projetos aprovados e tem projetos que ferem os princípios constitucionais, os princípios legais e, apesar de serem boas ideias, boas sugestões, eles trazem ou aumentam a despesa ou diminuição da receita do município, ferem princípios constitucionais, legais, e levam a gente a vetá-los”, explicou o prefeito.

Bruno Reis também minimizou a possibilidade disso gerar uma clima desagradável entre sua base aliada na Câmara de Salvador e pediu compreensão dos vereadores para os casos em que o veto se impõe como necessidade.

“Isso independe de quem seja o vereador. Todos sabem do meu carinho e amizade com o vereador Kiki, líder do governo, e com o vereador Tinoco. Militamos juntos na vida pública desde o início da nossa caminhada, mas tem projetos que a gente tem que estar preso ao que determina a Constituição e que não podemos sancionar”, disse o gestor municipal.

“A gente pede a compreensão deles e de outros vereadores, seja da base, como da oposição, que, porventura, por questões legais, a gente tenha que vetar a aprovação”, concluiu Bruno Reis.

Os vetos a que o prefeito se refere são os de número 23 e 24, de autoria dos vereadores Kiki Bispo e Cláudio Tinoco, respectivamente. Ambos serão votados nesta segunda-feira no plenário da Câmara Municipal de Salvador, que pode derrubar a decisão de Bruno Reis.

No caso de Kiki Bispo, o veto se refere ao Projeto de Lei nº 136/2019, que prevê o atendimento prioritário a todos os doadores de sangue, que estiverem em dia com a doação, em repartições públicas, hospitais, agências bancárias, casas lotéricas e locais de eventos culturais no município de Salvador.

O segundo caso, do vereador Tinoco, é o do Projeto de Lei nº 163/2021, que prevê a criação de Zonas Especiais de Estacionamento Livre no município.