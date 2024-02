Bruno Reis volta a falar sobre Anitta e diz que não encontrou cantora | A TARDE

Um ano após ter recebido elogios de Anitta durante apresentação no Carnaval, o prefeito Bruno Reis voltou a falar sobre a relação de amizade com a cantora carioca, que se apresenta nesta quinta-feira, 8, junto a Ivete Sangalo no Campo Grande.

“Anitta é uma amiga querida sempre bem-vinda a nossa cidade, teve hoje lá no Campo Grande, não tive a oportunidade de encontrá-la, encontrei a única vez lá no Festival da Virada, foi a única oportunidade que eu tive na vida de conversar com ela. Graças a Deus está tudo em paz na Bahia, tudo certo, todo mundo trabalhando e esse Carnaval vai ser um carnaval muito especial pra todos", disse o prefeito, ao comentar se um novo encontro seria nos mesmo moldes.

Prefeito visitou camarotes no Circuito Dodô, na Barra, após participar da abertura oficial do Carnaval na Praça Castro Alves.