Caetano abre o jogo sobre relação entre a base e os opositores

Secretário das Relações Institucionais (Serin) e ex-deputado federal, Luiz Caetano (PT) comentou na tarde desta segunda-feira, 29, sobre os recentes movimentos de partidos fora da base em direção a um diálogo próximo com Jerônimo Rodrigues (PT). A declaração foi dada durante a visita a Salvador do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), que participa de entregas de equipamentos no Centro Histórico de Salvador.



"Toda a base deve estar unificada nas eleições municipais sob o comando do governador Jerônimo Rodrigues. Para que a gente possa ganhar bem as eleições", disse Caetano, que defende o trabalho do governador e alega que os investimentos não chegam apenas nos municípios com prefeitos aliados.

"Mesmo nos municípios em que os prefeitos estão contra nós, como Camaçari, Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista. Fazemos o esforço para fazer melhor do que Rui e Wagner", continuou.

O café da manhã de Jerônimo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no último sábado, 27, minutos antes de o tucano participar de encontro com correligionários para debater os rumos da legenda na Bahia, foi uma cortesia, segundo Caetano, embora naquele mesmo dia o petista tenha afirmado suas intenções de tirar o PSDB da base de Bruno Reis.

"Obviamente que o governo está de portas abertas para dialogar com o PSDB ou com qualquer outra força política que queira dialogar conosco. Nunca tivemos dificuldade com isso. Jerônimo tem esse estilo, de dialogar, escutar e ouvir", justificou Caetano.

Perguntado sobre possibilidade de aproximação com o PDT, partido atualmente próximo da base de Bruno Reis (União Brasil), Caetano disse que não há nada no radar, mas que as portas estão abertas para quem queira dialogar.