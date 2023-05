Caetano sobre relação do PSDB com prefeitura: "Quero tirar eles de lá"

O titular da Secretaria das Relações Institucionais (Serin) do governo da Bahia, Luiz Caetano (PT), falou com o Portal A TARDE após as coletivas do governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), e o deputado federal Adolfo Viana (PSDB-BA).

Em entrevista exclusiva, o secretario ratificou que a gestão estadual baiana está aberta ao diálogo com o Partido da Social Democracia Brasileira e reforçou a intenção de afastá-lo da gestão municipal, encabeçada pelo prefeito Bruno Reis.

"Nós ainda não conversamos com o PSDB, mas estamos abertos ao diálogo. Obviamente que, quando eles quiserem conversar, iremos conversar normalmente. O Adolfo é uma pessoa muito comprometida com o trabalho, um cara muito sério. Não temos porquê não conversarmos, mas ainda não fizemos. Já falei e repito, eu sei que eles estão com Bruno Reis, mas eu quero tirar eles (o PSDB) de lá", afirmou.

Contexto

Nas últimas semanas, a 'paquera' entre PT e PSDB têm se intensificado bastante, principalmente do lado petista. Presidente do PT Bahia, Eden Valadares chegou a dizer, inclusive, que as conversas ainda eram "namoro, e não casamento".

O governador Jerônimo Rodrigues seguiu na mesma linha, dizendo que o partido da esquerda tinha interesse em manter o flerte com os Tucanos. "Tenho o interesse de ter o apoio do PSDB, mas estamos pensando nisso de forma alinhada com o presidente Lula", afirmou o gestor baiano na ocasião.

Mais cedo neste sábado, Eduardo Leite e Adolfo Viana se reuniram com Jerônimo para um café da manhã, o que levantou ainda mais as suspeitas de aproximação entre os partidos. No entanto, ao ser questionado sobre a situação, o governador gaúcho tratou de ratificar que o encontro não representava uma adesão.

Já Adolfo Viana reforçou a boa relação com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), que, em tese, faz oposição ao PT na Bahia. Mesmo assim, o parlamentar garante que estão abertos ao diálogo.