Câmara aprova projeto que propõe local de terapia para rodoviários

Foi aprovado no início da tarde desta quarta-feira, 9, no plenário da Câmara Municipal de Salvador, o Projeto de Indicação nº 90/23, de autoria do vereador Hélio Ferreira (PCdoB).



A proposta, que indica ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) que se realize um estudo de viabilidade técnica para a construção de um centro de acompanhamento psicológico voltado aos rodoviários da cidade, já havia tido parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.

“Espero que o prefeito sancione”, disse Hélio Ferreira ao Portal A Tarde. O vereador espera que o projeto não seja visto como um gerador de custo, mas como um investimento. “É um projeto de grandeza para essa categoria importante para a nossa cidade. É um centro para que o trabalhador esteja no seu dia a dia tratando dos seus problemas de violência urbana que ele enfrenta diariamente”, justifica.