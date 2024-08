Câmara concede Medalha Thomé de Souza a Marcus Presídio e Pedro Maia

O autor dos projetos de Resolução (PRE 141, PRE 142 e PRE 143) foi o vereador Sidninho (Podemos) - Foto: Pablo Ramos

Em essão solene realizada nesta sexta-feira, 23, a Câmara Municipal de Salvador concedeu a Medalha Thomé de Souza ao presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Marcus Presidio, ao procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, e o Título de Cidadão de Salvador ao advogado especialista em Direito Eleitoral, André Requião.

O autor dos projetos de Resolução (PRE 141, PRE 142 e PRE 143) foi o vereador Sidninho (Podemos). A sessão foi presidida pelo chefe do Legislativo da capital da Bahia, Carlos Muniz (PSDB).

“Marcus Presídio assumiu a Presidência do TCE após anos de serviços prestados na Assembleia Legislativa, onde implementou avanços significativos na administração pública”, pontuou Muniz.

Sobre Pedro Maia, Muniz destacou que sua atuação é “reconhecida por sua profundidade técnica e compromisso com o bem público, qualidades que o levaram ao cargo de procurador-geral de Justiça com apenas 44 anos”.

E frisou que o advogado André Requião tem se mostrado um baluarte do Direito Eleitoral na Bahia. "Sua atuação é destacada na defesa dos princípios democráticos", avaliou o presidente da Câmara de Salvador.

Para o vereador Sdininho, este é um momento histórico. “Sem dúvida alguma fica marcada nesta Casa a honraria concedida aos homenageados. Os três têm uma trajetória brilhante de entrega para a nossa cidade. É uma honra para mim realizar estás homenagens. Uma das maiores satisfações dos meus anos como vereador de Salvador”, avaliou.

O procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, afirmou que “como cidadão soteropolitano tenho muito que agradecer a esta cidade e à Casa do povo. Em especial, ao amigo Sidninho, proponente, e ao amigo Carlos Muniz. Tenho 20 anos de carreira no Ministério Público e assim consigo servir à sociedade baiana”.

André Requião agradeceu ao vereador Sidninho e ao presidente da Casa Carlos Muniz pela homenagem. “Agradeço imensamente à Câmara Municipal de Salvador. Estou muito feliz e lisonjeado pelo título”, disse.

Marcus Presídio agradeceu à Casa e aos vereadores. "É motivo de muito orgulho, que eu divido com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Me enche de orgulho e ao mesmo tempo de responsabilidade para continuar o meu trabalho”, informou.

A Mesa foi composta pelo presidente da Casa, Carlos Muniz; o vereador Sdninho; o prefeito, Bruno Reis (UB); o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes (PSD); o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Raimundo Nascimento; o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Francisco Netto; a desembargadora e corregedora das Comarcas do Interior, Pilar Célia Tóbio de Claro; e o desembargador eleitoral e diretor da Escola Judiciária, Moacyr Pitta Lima Filho.