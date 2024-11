Câmara de Salvador já tem data para dabater Lei Orçamentária Anual

Câmara Municipal de Salvador - Foto: Antonio Queiros / CMS

O vereador Daniel Alves (PSDB), presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara, informa que, no dia 27 deste mês, às 9h, no auditório do Centro de Cultura da Casa, o colegiado debaterá, em audiência pública, o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício financeiro de 2025.



Conforme o vereador, o projeto de lei de autoria do Executivo estima a receita e fixa a despesa do Município de Salvador para o exercício de 2025. A matéria tramita na Câmara como PLE nº 159/2024.

Em mensagem enviada à Câmara, o prefeito Bruno Reis informou que, com prudência e responsabilidade fiscal, o PLOA estima a receita e fixa a despesa no montante superior a 12,5 bilhões de reais, refletindo um crescimento da ordem de 7% em relação ao ano de 2024.



A tramitação e o inteiro teor da proposição estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Salvador e podem ser acessados por meio do link a seguir: https://cmsalvador.sys.inf.br/cl/prop_interna/.