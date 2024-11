PF deflagra operação contra fraudes nas licitações em Canarana

foram cumpridos 10 Mandados de Busca e Apreensão, nas cidades de Canarana-BA e CedrPE - Foto: PF | Divulgação

Com o objetivo de desarticular esquema de fraude em licitações promovidas pelo município de Canarana, a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 05, a "Operação Sanit",

Todas as licitações eram destinadas à prestação de serviços de controle de pragas e sanitização de ruas do município, bem como de desvio de recursos públicos, face a apuração de inexecução do serviço na forma como contratado.

Foi apurado que a utilização de documentos supostamente falsos nas licitações investigadas como parte do esquema para favorecer a empresa contratada, foram omissos entre público e empresa na demonstração de documentos que apontem de fato a execução do serviço. O esquema de fraude utilizava recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Ministério da Saúde.

Os licitados envolverem para a prestação dos serviços contratados a utilização de veículos e de mão de obra. As investigações apontam que não houve a utilização de tais veículos e que o serviço de sanitização de ruas da cidade estaria respaldado com a contratação de um único profissional, não obstante seus valores significativos.

Foram cumpridos 10 Mandados de Busca e Apreensão, nas cidades de Canarana/BA e Cedro/PE, todos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Os investigados podem responder pelos crimes de fraude à licitação, direcionamento, superfaturamento e desvio de recursos públicos.