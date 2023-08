Câmara de Salvador reinicia trabalhos legislativos nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) retoma nesta terça-feira, 1º, as atividades legislativas da Casa, após o recesso parlamentar do mês de julho, conforme estabelecido pelo Regimento Interno. A sessão ocorrerá a partir das 14h30, no Plenário Cosme de Farias, sob condução do presidente do Legislativo, vereador Carlos Muniz (PSDB).

“Estamos reiniciando os trabalhos legislativos que, na verdade, nunca foram interrompidos. Os vereadores continuaram a desenvolver suas funções em seus gabinetes, elaborando e analisando projetos de interesse da cidade. Além disso, permaneceram atuantes nas comunidades, atendendo à população e fortalecendo seus mandatos durante o recesso”, comentou o presidente Carlos Muniz.

Muniz também expressou que a Câmara persistirá em agilizar a análise, a emissão de pareceres e a votação dos projetos de interesse da população de Salvador, mantendo a harmonia e a independência com o Executivo Municipal, conforme determina o princípio republicano.

Com relação ao trabalho dos pares nos colegiados da Casa, afirmou: “As comissões permanentes da Câmara mantiveram um alto nível de produtividade, atendendo às expectativas da população de Salvador e da sociedade em geral. Nesta retomada, não será diferente, pois o interesse do povo está acima de tudo”.