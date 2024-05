Câmeras corporais começarão a ser usadas pela PM nesta semana | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou neste sábado, 4, que as câmeras corporais adquiridas pelo governo estadual serão implantadas já na próxima semana, nos uniforme da Polícia Militar da Bahia.

"Nesta semana, vocês terão novidade. Nós vamos apresentar elas [as câmeras corporais] já no peito dos policiais, com fé em Deus", disse Jerônimo.

No total, 3.300 unidades das chamadas "bodycams" devem ser implantadas nas fardas policiais até o final do ano, sendo 3.100 adquiridas via licitação e 200 doadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Os primeiros 200 equipamentos chegaram em janeiro, através do governo federal, enquanto os demais começaram a chegar para a gestão estadual em março. Antes da liberação para uso, as câmeras passaram por um período de testes exigido pelo Ministério da Justiça.

