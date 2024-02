"Campo da especulação", diz Ângela sobre seu nome como vice em chapa | A TARDE

A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado da Bahia, Ângela Guimarães, negou, na manhã desta segunda-feira, 5, as especulações sobre ter o seu nome como possível candidata a vice na chapa do governo para disputar a Prefeitura de Salvador neste ano.

“Tem muito mais especulação do que discussão concreta. De fato, esse tema foi deixado para o pós-carnaval, eu já soube que tem bolão, que tem aposta, mas faz parte do jogo da política. Eu recepcionou com carinho a lembrança do meu nome, mas posso dizer que está tudo no campo da especulação, não tem nenhuma discussão concreta nessa direção aí”, disse em entrevista ao Portal A TARDE, durante evento do Governo da Bahia de autorização para início da primeira obra do Novo PAC no estado.

A líder da pasta também ressaltou que o tema será debatido depois das festas de fevereiro. “Depois do carnaval a gente volta a pensar no tema.”, afirmou, sem admitir e nem negar a vontade em assumir a pré-candidatura.