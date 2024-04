Carlos Muniz nega insatisfação de vereadores com trocas de partido | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), negou qualquer tipo de insatisfação entre os vereadores, em relação às trocas provocadas pela janela partidária, que se encerrou no último sábado, 6.

“Não tenho a impressão de insatisfação. Tenho a impressão de que todos ficaram satisfeitos porque tudo foi conversado com eles. Se depois da formação dos partidos, eles ficaram insatisfeitos, ainda não conversaram comigo”, disse à imprensa, na tarde desta quarta-feira, 10.

E acrescentou: “fico satisfeito por ter confiado em mim e entraram em algum partido. Uma satisfação maior ainda por ter cumprido a minha palavra com todos.”

Às vésperas do fechamento da janela, o chefe do Legislativo abriu as portas da presidência para recepcionar as demandas dos parlamentares referentes ao pleito em outubro, a fim de equalizar a situação dos pares junto com o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Questionado sobre o assunto, Muniz se limitou a afirmar que o seu “papel era ouvir todos”. Na oportunidade, ele também lamentou o insucesso nas articulações para adesão do vereador Sidninho (PP), ex-Podemos, ao ninho tucano.

“A única insatisfação que eu próprio, tive foi não poder colocar Sidninho no PSDB. [...]. Eu tinha dado a palavra a todos aqueles que estavam confiando em mim, porque fui eu quem estava formando o partido, que não entraria vereador de mandato. Então, eu não poderia trair essas pessoas”, declarou.

Com as mudanças, o chefe do Palácio Thomé de Souza estima o aumento da bancada governista na CMS e crava 35 vereadores eleitos na Casa em 2025.