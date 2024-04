‘Arrumação da base depende de muito diálogo’, diz Bruno sobre eleições | A TARDE

O prefeito Bruno Reis detalhou nesta quinta-feira, 4, sobre como tem sido feita a arrumação de partidos de sua base de apoio para as eleições deste ano. Segundo o chefe do Executivo Municipal, as conversas têm se desenrolado à base de muito diálogo e até o fim da janela partidária, no próximo dia 6, estará com a base de partidos aliados 100% montada.

“É um processo que depende de muita conversa, muito diálogo, construído de forma harmônica. A gente sabe que já está na vida pública, apesar de não ser tão velho assim, mas já são 25 anos de caminhada. A cada dois anos isso ocorre, então com muita cautela, com muito cuidado a gente está construindo isso. A gente já vem trabalhando há um tempo, já vem dialogando, conversando com as pessoas. Nós vamos ter 8 partidos diretamente, sendo que com a federação Cidadania/PSDB, 9, estão sendo montados e estão praticamente todos já todos com o quadro de candidatos completos”, disse o prefeito, durante entrega de dispositivo de tecnologia assistiva a professores e alunos cegos da Rede Municipal.

“Temos possibilidade de receber outros apoios que a gente está ajudando na formação desses partidos e, ao final desse processo, a gente vai fazer dentro daquele critério, o critério mais justo que podemos ter, é possibilitar que o vereador possa lá disputar a reeleição, é possibilitar que um suplemento possa se eleger, é possibilitar que um candidato novo de primeira eleição ou um candidato que representa o segmento também possa se eleger, tendo equilíbrio na base, equilíbrio em todos os partidos e, com fé em Deus, com muita sabedoria, nós vamos chegar no sábado, dia 6, com todo mundo feliz, satisfeito e preparados para ir para o desafio rumo ao dia 6 de outubro”.