CBPM representa Bahia em evento internacional de mineração no Canadá | A TARDE

A Companhia Baiana de Pesquisa e Mineração (CBPM) marcou presença mais uma vez na Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), que acontece de domingo a quarta-feira (3 a 6/03), em Toronto. A maior convenção internacional de mineração está na 92ª edição e deve reunir cerca de 30 mil participantes de 130 países, interessados em negócios associados à mineração.

Compondo a delegação brasileira, o presidente da CBPM, Henrique Carballal, foi acompanhado pelo chefe de gabinete, Carlos Borel, e pelo chefe de projetos da Gerência de Empreendimentos Minerais e Meio Ambiente (Gemam), Williame Cocentino.

De acordo com a CBPM, o objetivo é estabelecer contato com órgãos governamentais de outros países, possibilitando futuras parcerias e atraindo investidores que possam contribuir ainda mais para o desenvolvimento do estado, aproveitanto esse momento de transição energética. Para isso, os representantes da Bahia apresentam a diversidade e o potencial minerário ao trade internacional durante esses quatro dias de evento.

Na segunda-feira, 4, durante o Brasilian Mining Day, dia de seminário dedicado ao Brasil, os integrantes da delegação brasileira ministram palestras, abordando diferentes temas relacionados ao setor, como perspectivas, tendências e desenvolvimento de novas pesquisas.

"O Brasilian Mining Day é a oportunidade de falar sobre nossas riquezas minerais e ofertar para investidores do mundo inteiro condições de se instalar na Bahia, atraindo investimentos reais que vão impactar diretamente no desenvolvimento social do estado", afirmou Carballal.

Também fazem parte da missão no Canadá representantes do Ministério de Minas e Energia, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração (ABPM), do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), da Agência Nacional de Mineração (ANM), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro (Adimb), responsável pela organização da delegação brasileira.

Turismo

Patrocinadora platina do PDAC, a Companhia Baiana de Pesquisa e Mineração promove uma presença destacada da Bahia. Além de apresentar a diversidade minerária, também distribui kits apresentando as principais atrações turísticas da Bahia, através de parceria com a Secretaria de Turismo (Setur-BA), com o objetivo de atrair potenciais visitantes.