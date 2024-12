CBPM reúne empresas finlandesas e baianas do setor de mineração

Encontro promovido pela CBPM é importante para estreitar os laços - Foto: Divulgação

Com o objetivo de fomentar parcerias estratégicas, promover o intercâmbio de tecnologias inovadoras e ampliar oportunidades de negócios minerais, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) realizou, nesta terça-feira, 10, um encontro das empresas finlandesas e baianas do setor de mineração. A reunião contou com a presença da embaixadora da Finlândia no Brasil, Johanna Karanko, e do cônsul honorário emérito da Finlândia na Bahia e Sergipe, Wilson Andrade.

O evento, realizado na sede da CBPM, em Salvador, reuniu representantes de empresas baianas de mineração e de empresas finlandesas fornecedoras de tecnologias, máquinas, projetos e novos investimentos em mineração. A iniciativa busca atrair investimentos, estimular a adoção de práticas sustentáveis e apresentar soluções tecnológicas que podem melhorar a eficiência operacional e reduzir impactos ambientais na mineração.

Inovação e sustentabilidade

De acordo com a embaixadora da Finlândia no Brasil, o encontro promovido pela CBPM é importante para estreitar os laços entre o país europeu, reconhecido por sua expertise tecnológica no setor, e a Bahia, um estado com grande potencial mineral, fortalecendo a cadeia produtiva local e global.

“A Finlândia não está operando minas, mas tem tecnologias que podem tornar as empresas brasileiras de mineração, e internacionais também, mais rentáveis e mais sustentáveis. A tecnologia de ponta garante a automatização, que aumenta a segurança das minas e proporciona soluções digitais que criam mais possibilidades e facilitam a vida dos funcionários”, afirmou Johanna.

Potência nacional

Para o presidente da CBPM, Henrique Carballal, o encontro entre as empresas finlandesas e as mineradoras baianas evidencia o avanço da mineração no estado da Bahia, que é hoje uma potência nacional do setor.

“Os exemplos que nós estamos dando nas operações minerárias do estado da Bahia, com sustentabilidade e desenvolvimento social, permitem que haja interesses de empresas de todo o mundo em nos procurar para prospectar oportunidades de negócio”, informou Carballal.

“Nós ficamos muito felizes e entendemos que, neste sentido, a missão que nos foi dada pelo nosso governador, Jerônimo Rodrigues, nós vimos cumprindo. Já recebemos empresas do mundo inteiro, dialogamos com russos, chineses, estadunidenses, franceses, alemães, ingleses, canadenses, agora, finlandeses, e continuamos abertos para continuar não só podendo dialogar e prospectar, mas, acima de tudo, desenvolver, acumular experiências e permitir que a CBPM cumpra o seu papel”, completou o presidente da companhia.

Soluções tecnológicas

Um dos palestrantes do evento, o presidente do Sindicato de Mineração na Bahia (SINDIMIBA), Sandro Magalhães, que é também vice-presidente de Operações da Pan American Silver, comentou sobre como o evento pode contribuir com a mineração baiana.

“O setor de mineração, assim como toda a indústria, vem sofrendo uma crescente exponencial dos custos. O que foi apresentado neste evento pelas empresas finlandesas vai de encontro ao que a gente já vem trabalhando, que é utilizar a tecnologia e automação para compensar esse aumento de custo e, além disso, aumentar a produtividade”, destacou Magalhães.

“Muitas empresas, como a Pan American, têm plano de expansão. A mina de Jacobina, por exemplo, tem uma vida útil enorme, a gente tem planos de mais de 40 anos de mina, então, a cada passo que a gente cresce a produção, a gente precisa de soluções tecnológicas para compensar essa alta dos custos. Portanto, a reunião de hoje foi super proveitosa”, finalizou o presidente do SINDIMIBA.