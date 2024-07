CCO vai transformar Salvador em uma “smart city”, diz secretário

- Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador deu início nesta quarta-feira, 26, à construção de um Centro de Controle Operacional (CCO), que será instalado no Alto do Cabrito, bairro do Subúrbio Ferroviário. No evento, o secretário Municipal de Inovação e Tecnologia, Samuel Araújo, reforçou que a estrutura transformará a capital baiana em uma “smart city”.

Samuel detalhou o projeto e ressaltou que a medida faz parte de um plano de 30 anos para a área de mobilidade e a transformação urbana e social da cidade.

“É um projeto que foi concebido no início da gestão do prefeito Bruno Reis, através do Plano Diretor de Cidades Inteligentes. A gente criou um plano que dá as diretrizes que balizarão, pelos próximos 30 anos, a área de mobilidade e a transformação urbana e social da cidade de Salvador. Nesses primeiros quatro anos deste plano, a gente focou na tecnologia da informação”, disse.

| Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Além do CCO, a prefeitura entregou, a “Infovia Salvador”, uma rede de wi-fi da gestão municipal que será utilizada em todos os prédios públicos da cidade, uma nuvem própria, para o armazenamento dos documentos públicos. Anteriormente, a gestão municipal tinha um custo anual de R$ 2 milhões para aguardar os dados, que acabavam muitas vezes sendo invadidos por hackers e um Hub do Subúrbio, que estará aqui dentro para estudar e trazer soluções para os problemas da cidade.



“O Centro, que vai ser toda a parte de um grande ‘data lake’, que vai processar todos esses dados e imagens, para transformar Salvador numa grande ‘smart city’”, disse.

“Aqui vão estar todos os órgãos da gestão municipal: a Codesal, a Guarda Municipal, a Transalvador, a Saúde, a Educação. E, todos juntos, através dessas informações geradas, conduzir uma cidade gerida principalmente por dados, para políticas públicas na sua essência. As definições vão partir desse grande centro, para os próximos anos das gestões, tanto de Bruno Reis quanto dos próximos prefeitos”, concluiu.