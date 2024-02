CMS: “Sempre buscando o melhor”, reforça vereador após retomada | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) retomou os trabalhos na manhã desta sexta-feira (2), marcando o começo de um período fundamental para o desenvolvimento e progresso de nossa cidade. Para o vereador do PSDB e atual presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Daniel Alves, a volta traz um senso de responsabilidade renovado que me dirijo à população soteropolitana para compartilhar minhas perspectivas para este ano.

“Teremos mais um ano de muito trabalho, sempre buscando o melhor para a nossa cidade e o seu povo”. Para Daniel, a frase encapsula não apenas as as aspirações pessoais como parlamentar, mas também o compromisso coletivo dos membros desta Casa Legislativa. "Estamos aqui para servir à população de Salvador, trabalhando incansavelmente para assegurar que cada decisão tomada e cada projeto de lei aprovado reflitam os interesses e as necessidades dos nossos cidadãos."

"Diante dos desafios que temos pela frente, é crucial que mantenhamos um diálogo aberto e construtivo, tanto entre os membros da Câmara quanto com a sociedade civil. A participação popular é a pedra angular de uma democracia saudável, e encorajo todos os soteropolitanos a se envolverem ativamente nas discussões e nas decisões que afetam o nosso cotidiano."

O presidente da Comissão ainda ressaltou o compromisso "de zelar pela transparência e pela responsabilidade fiscal em todas as instâncias. Garantir a aplicação eficiente dos recursos públicos, priorizando sempre as áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança, é uma das minhas principais prioridades."

"Este ano promete ser um marco em nosso compromisso contínuo com o avanço e a prosperidade de Salvador. Juntos, enfrentaremos os desafios e celebraremos as conquistas, sempre com o objetivo de honrar a confiança que nos foi depositada."