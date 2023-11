Colunista do jornal A TARDE é homenageada na Câmara de Salvador | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) abriu as portas do plenário Cosme de Farias, na noite desta terça-feira, 31, para homenagear as pioneiras do mundo do futebol na Bahia, tanto na área de comunicação, como atuante no próprio esporte.



A sessão especial, realizada propositalmente no dia do jogo do Esporte Clube Bahia, coloca em evidência o protagonismo da mulher no mundo esportivo. O vereador Augusto Vasconcelos, autor da proposta, explica que a iniciativa tem o objetivo de transformar as homenageadas em referência para as futuras gerações.

“Nós decidimos fazer uma sessão especial em homenagem às mulheres, precursoras do futebol da Bahia, estamos falando de pessoas que não foram atletas, mas que estiveram na imprensa, nos bastidores, na direção de clubes, na gestão do esporte, com o objetivo de fortalecer esse empoderamento feminino", iniciou.

"Futebol para as mulheres sempre foi um espaço de muito preconceito e muito machismo, sobretudo aquelas que há 50 anos atrás foram pioneiras, enfrentaram todas essas barreiras e conseguiram atuar profissionalmente. O objetivo desta sessão é fazer uma referência para que as novas gerações se inspirem na trajetória dessas mulheres que superaram todos os obstáculos do mundo do futebol", complementou.

Entre as escolhidas para a condecoração está a colunista do jornal A TARDE, Selma Morais, que escreve a coluna semanal A TARDE Aventura, antigo “Coroa de Mochila”. Aos 67 anos, a jornalista esportiva detalha as dificuldades que enfrentou como única mulher setorista do Esporte Clube Bahia, no início da sua carreira.

“Quando eu comecei a ser setorista do Bahia, só tinha banheiro masculino no CT do Bahia, que era o Fazendão. O técnico Evaristo de Macedo mandou fazer um banheiro feminino porque, na época, só tinha eu de mulher no grupo de jornalistas que cobriam o Bahia”, contou ao portal.

E continuou: “Então, hoje, eu costumo dizer que nós demos um pontapé na porta e derrubamos a porta, a porta está aberta, agora é só vocês entrarem e fazerem a parte de vocês. Nós já fizemos a nossa”.

Fascinada pelo universo esportivo, Selma decidiu inspirar pessoas da terceira idade através da sua própria rotina de exercícios físicos, a qual conta na sua coluna, veiculada às terças e sextas-feiras, assim como em seu canal do YouTube.

“Depois de muitos anos, eu parei tudo, principalmente, quando chegou a pandemia. Porque eu achei que com a idade que eu estava, eu precisava pensar um pouco mais em mim. Eu passei a cuidar mais da minha saúde, e eu virei uma coroa de mochila, virei uma peregrina. [...]. Eu já fiz várias peregrinações e tudo isso me motivou a participar nas redes socias”, disse.

“Eu voltei ao jornal A TARDE depois de tantos anos porque o jornal viu um espaço para que a gente pudesse chamar atenção das pessoas até de mais idade para que a gente saia do comodismo”, acrescentou.

Além de Selma, estiveram na mesa: a repórter esportiva aposentada, Isaura Maria; a primeira repórter fotográfica setorizada do Bahia, Margarida Neide; a jornalista Heloisa Braga e a primeira assessora de imprensa do Bahia, Cleusa Duarte.